حالة الطقس اليوم الأحد 21-3-2021 في مصر.. ارتفاع في الحرارة وأتربة عالقة

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، ارتفاع في الحرارة لتسود أجواء حارة نهارًا، معتدلة ليلا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في القاهرة

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، بأن مدن القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة معرضة للأتربة العالقة.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على السواحل الشمالية الغربية.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

فيما يكون طقس سيناء حار نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، بينما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.

الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد حار نهارًا معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس والرياح والأتربة

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 21 وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 19.

أما شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 22، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 20، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 20 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى و 22 للصغرى، وعلي محافظة قنا 38 درجة للعظمى و 21 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة والطقس

نسبة الرطوبة

وذكرت هيئة الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 55% للعظمي و20 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 50 للعظمى، و25 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 35 للعظمى و10 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

الاعتدال الربيعي

انتهى فصل الشتاء فلكيا أمس السبت تحديدا بتوقيت القاهرة الساعة 1.37 ظهرا، وبدء فصل الربيع الذي سيستمر 92 يوما و 17 ساعة و45 دقيقة .

مع بداية فصل الربيع، تتعامد الشمس علي خط الاستواء ويتساوي الليل والنهار، ويكون فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي والخريف في نصف الكرة الجنوبي من الكرة الأرضية.

كما يبدأ التسخين الحراري وتحرك المنخفضات الحرارية حيث ترتفع درجة الحرارة العظمي علي غير العادة.