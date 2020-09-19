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حالة الطقس اليوم الأحد 20-9-2020 في مصر: مائلة للحرارة وأمطار

الرطوبة 75% علي القاهرة
دعاء محمود 12:53 ص, الأحد, 20 سبتمبر 20 12:53 ص, الأحد, 20 سبتمبر 20

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أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأحد، مائلة للحرارة رطبة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، علي القاهرة الكبري والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

معتدلة على السواحل

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط غربًا.

منخفض الهند الموسمي

وتابعت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة علي مناطق متفرقة من السواحل الغربية، وأمطار خفيفة على السواحل الشرقية، حيث تتأثر غرب البلاد بمرتفع العروض الوسطي، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

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رياح نشطة

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء، فشديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة، وسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

طقس شمال وجنوب البلاد

وعلي شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا على الشمال، معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة تنشط غرباً.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 25، والمحسوسة 36 للعظمى، و 26 صغرى.

أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 25، بينما درجة الحرارة المحسوسة 33 للعظمى، و 25 للصغرى.

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وفي شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 31، والمحسوسة 38 عظمى و 32 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28، والمحسوسة 39 عظمى و 29 صغرى.

بينما دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 24، والمحسوسة 34 عظمى، و 24 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 35 والصغرى 23، والمحسوسة 36 عظمى و 24 صغرى.

درجات الحرارة في الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 46 درجة للعظمى و 29 للصغرى، والمحسوسة 47 عظمي و 29 صغري.

وعلي محافظة قنا 44 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 45 عظمي و 26 صغري، بينما تسجل الأقصر 45 للعظمي و 27 للصغري، والمحسوسة 46 عظمي و 27 صغري.

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الرطوبة النسبية

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

اعتدال في البحرين الأحمر والمتوسط

وذكرت الهيئة أن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.75 إلي 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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