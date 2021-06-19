لايف

حالة الطقس اليوم الأحد 20-6-2021 في مصر.. استمرار للأجواء الحارة ونشاط للرياح

القاهرة تسجل 35 درجة
دعاء محمود 1:56 ص, الأحد, 20 يونيو 21 1:56 ص, الأحد, 20 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أفاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأحد، حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة الكبرى.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة على السواحل والوجه البحرى.

الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والصغرى 21 وفي الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20.

اقرأ أيضا  «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة غدا الخميس.. وشرم الشيخ تسجل 33 للعظمى
درجات الحرارة والطقس
درجات الحرارة والطقس

أما شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 21 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 38 والصغري 23 درجة.

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا الثلاثاء.. مائل للحرارة ونشاط في حركة الرياح

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

اقرأ أيضا  تعرف على درجات الحرارة غدا السبت.. والعظمى بالقاهرة 34

وهو مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصل الخريف والشتاء والربيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

الصحة : تسجيل 566 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 38 حالة وفاة

المال - خاص 1:42 ص, الأحد, 20 يونيو 21

درجات الحرارة اليوم الأحد 20-6-2021 في مصر

عصام عميرة 1:04 ص, الأحد, 20 يونيو 21

تونس تفرض الحجر الصحي الشامل وتغلق بعض الولايات

المال - خاص 7:29 م, السبت, 19 يونيو 21

استمرار الطقس الحار.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا الأحد والقاهرة تسجل 35 للعظمي

عصام عميرة 5:23 م, السبت, 19 يونيو 21

إيداع طفل «ذا فويس كيدز» دار الرعاية 15 يوما أخرى

المال - خاص 5:18 م, السبت, 19 يونيو 21

مصدر أمني ينفي وجود شبح بشوارع الإسماعيلية: دعاية لمحل وضُبط المتسبب بالواقعة

أماني عوض 5:07 م, السبت, 19 يونيو 21