حالة الطقس اليوم الأحد 20-12-2020 فى مصر: شبورة كثيفة فى الصباح

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الأحد، مائلة للدفء نهارًا، شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحرى، باردة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في القاهرة اليوم

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، باردة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سانت كاترين

أما حالة الطقس على جنوب سيناء دافئة نهارًا، باردة ليلاً، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر، حيث تتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما جنوب البلاد بامتداد منخفض جوى.

الطقس في سوهاج

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14.

أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 21 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 11.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 25 للعظمي و 11 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 85% للعظمى و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 65 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.

وحذرت الهيئة من الشبورة الكثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى، ومدن القناة ووسط سيناء تصل إلى شمال الصعيد، وتزداد كثافتها علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.