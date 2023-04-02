حالة الطقس اليوم الأحد 2-4-2023 في مصر.. مائل للحرارة نهارًا

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، أجواءً مائلة للحرارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وتتكون شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فدافئة نهارًا، وباردة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فمائلة للدفء نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس دافئ نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، في القاهرة تبلغ العظمى 27 درجة، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 25، والصغرى 14 درجة.

الطقس في دمنهور

على دمنهور العظمى 26 درجة، والصغرى 15 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 27 درجة، والصغرى 12 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 30 درجة للعظمى، و16 للصغرى، وعلى محافظة قنا 29 درجة للعظمى، و15 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 30 للعظمى، و 16 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 28، والصغرى 13.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 26 درجة للعظمى، و13 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 27 للعظمى، و15 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 25 للعظمى، 13 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وتابعت الأرصاد إن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

الباروجراف هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله.

ويتكون الباروجراف من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر للباروجراف فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.