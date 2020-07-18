حالة الطقس اليوم الأحد 19-7-2020 في مصر: ارتفاع نسب الرطوبة وهدوء في سرعات الرياح

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، علي القاهرة الكبري والوجه البحري طقسًا مائلا للحرارة رطبا نهارًا، لطيفا ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

حالة الطقس علي السواحل

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، حيث لا تزال البلاد تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي.

وعلي شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

تحذيرات من الشبورة المائية

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحًا مع هدوء في سرعات الرياح، مشيرة إلي زيادة نسبة الرطوبة مما يؤدي إلي مزيد من الأحساس بحرارة الطقس.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدل

أما حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلي 1.5 متر، والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 23، أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 24 .

وفي شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 35 والصغرى 22 .

كما تسجل درجة الحرارة اليوم الأحد في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 39 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و28 للصغري. درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغري.