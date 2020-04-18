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حالة الطقس اليوم الأحد 19-4-2020 في مصر

القاهرة تسجل 14 درجة صغري و28 للعظمي
دعاء محمود 12:49 ص, الأحد, 19 أبريل 20 12:49 ص, الأحد, 19 أبريل 20

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تشهد حالة الطقس في القاهرة الكبري والوجه البحري اليوم الأحد، طقسا معتدلا نهارًا شديد البرودة ليلا، شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا علي القاهرة.

حالة الطقس تشهد شبورة مائية ورياح نشطة أحيانا علي القاهرة

وعلي السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، فالطقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة  نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

فيما تشهد شمال الصعيد، طقسا مائلا للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا والرياح معتدلة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدل

أما حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلي 1.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، على القاهرة الصغرى 14 والعظمى 28 والإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 23، أما شرم الشيخ الصغري 19 والعظمى 29.

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بقلم دعاء محمود

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