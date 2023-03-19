حالة الطقس اليوم الأحد 19-3-2023 في مصر.. رياح نشطة وأمطار

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، أجواءً مائلة للبرودة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للبرودة نهارًا، وباردة ليلًا، والرياح نشطة.

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للدفء نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على الشمال.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، في القاهرة تبلغ العظمى 20 درجة، والصغرى 12، وفي الإسكندرية العظمى 19، والصغرى 12 درجة.

الطقس في دمنهور

على دمنهور العظمى 19درجة، والصغرى 13 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 20 درجة، والصغرى 07 درجات.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى، و14 للصغرى، وعلى محافظة قنا 25 درجة للعظمى، و13 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 26 للعظمى، و 13 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 23، والصغرى 11.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 18 درجة للعظمى، و10 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 20 للعظمى، و12 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 19 للعظمى، 12 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وتابعت الأرصاد: إن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.75متر، والرياح شمالية غربية.

الأعاصير المتوسطية

هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهه بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية والتي أظهرت ضغوطاً جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.

وبناءً على ذلك تبيّن أن هذه الظاهرة الجوية ليست نادرة بشكل خاص بل تكررت خلال السنوات السابقة.

وبخصوص التوزيع الزماني والمكاني للأعاصير المتوسطية فهي تنشط من شهر سبتمبر إلي يناير وتخلو شهور الصيف من تكونه وعادة ما تتكون غرب البحر المتوسط، وتكون نادرة الحدوث في المنطقة الشرقية، مثل ما حدث في 24 أكتوبر 2019 وأدت إلي أمطار غزيرة علي السواحل المصرية.