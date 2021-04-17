حالة الطقس اليوم الأحد 18-4-2021 في مصر.. شديدة الحرارة وأمطار رعدية

تتوقع الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الأحد، شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا والرياح معتدلة، على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة، مع أتربة عالقة نهارًا.

الطقس في الصعيد

أما طقس شمال الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، وأتربة عالقة نهارًا على بعض المناطق في شمال البلاد.

وتشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 39 والمسحوسة 40 درجة، والصغرى 22 وفي الإسكندرية العظمى 37 والصغرى 21.

أما شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 23، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 38 والصغرى 21، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 39 والصغرى 21 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 41 درجة للعظمى و 24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 24 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 41 والصغري 24 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 55% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 65 للعظمى، و 35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

اضطراب في البحر المتوسط

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية غربية.

منخفض السودان الموسمي

أفادت الأرصاد، بأن هناك نشاط لمنخفض السودان الموسمي لأول مرة خلال فصل الربيع، معلنا ارتفاع كبير في درجات الحرارة علي جنوب البلاد بوجه خاص.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة ليسود طقس شديد الحرارة؛ كما يدفع المنخفض كميات من الرطوبة الاستوائية في الطبقة البنائية للسحب 700 ملي بار، حيث يبدأ تكاثر السحب بشكل كبير علي جنوب الصعيد خلال الفترة القادمة.

ويشهد اليوم الأحد، فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة علي جنوب البلاد، فيما يشهد طقس الإثنين زيادة فرص سقوط الأمطار علي جنوب البلاد خاصة شرق المجري الملاحي وسلاسل جبال البحر الأحمر .

فيما تزداد فرص الأمطار بشكل أكبر علي مناطق من جنوب البلاد، ولكن تبقي في مجملها خفيفة بسبب الرطوبة السطحية ضعيفة، ولكن ارتفاع درجات الحرارة يعمل علي تكثف السحب وذلك يوم الثلاثاء المقبل.