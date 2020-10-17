حالة الطقس اليوم الأحد 18-10-2020 في مصر: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد، لتكون مائلة للحرارة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وتابعت الهيئة أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية الغربية مائلة للحرارة نهارًا بينما يكون معتدلة علي السواحل الشرقية، مع شبورة مائية صباحاً، لطيفة ليلا علي السواحل الشرقية، مائلة للبرودة علي الغربية، والرياح معتدلة.

الطقس في سانت كاترين

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس علي جنوب سيناء، مائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً، وشبورة مائية صباحا تكون كثيفة علي شمال ووسط سيناء.

الطقس في سوهاج

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31 والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20.

أما شرم الشيخ العظمى 31 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 31 والصغرى 19، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 35 والصغرى 19.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى و 24 للصغرى، وعلي محافظة قنا 35 درجة للعظمى و 23 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 36 للعظمي و 23 للصغري.

نسبة الرطوبة في نشرة الطقس اليوم

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري فتصل إلي 75% للعظمى و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 50 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، بينما حالة البحر الاحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.