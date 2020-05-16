حالة الطقس اليوم الأحد 17-5-2020 في مصر

تشهد حالة الطقس القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الأحد، طقسا شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة على فترات متقطعة من اليوم.

أما طقس السواحل الشمالية فمائل للحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول علي مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس في شمال الصعيد شديدة الحرارة نهارًا معتدلة ليلا، والرياح معتدلة.

بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانا علي مناطق متفرقة.

أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1:5 إلي 2 متر، بينما حالة البحر الأحمر خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1:5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد على القاهرة، فإن الصغرى 24 والعظمى 42 والإسكندرية الصغرى 22 والعظمى 33.

أما شرم الشيخ، الصغرى 27، والعظمى 42، والغردقة الصغري 25 والعظمى 39، بينما دمنهور الصغرى 22، والعظمى 37.