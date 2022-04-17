تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، أجواءً شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وأفادت الأرصاد بأن هناك أجواء غائمة جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فشديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة مساء على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، وأجواء مشمسة، ومعتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال على الشمال.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 39، والصغرى 22، وفي الإسكندرية العظمى 38، والصغرى 21.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 39، والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 18.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأحد، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى، و25 للصغرى، وعلى محافظة قنا 41 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمى، و24 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 41، والصغرى 23.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

التيارات الهوائية في الربيع

في فصل الربيع ينخفض الضغط في منطقة خط الاستواء ويتزحزح ناحية الشمال ويتركز على أوساط السودان ويمتد منها لسان نحو البحر الأحمر.

وفي هذه الحالة يسمي انخفاض السودان الموسمي وعندما يحل تندفع التيارات الساخنة اللافحة التى تهب في شرق هذا الانخفاض على شبه الجزيرة والبحر الأحمر وصحراء النوبة وصوب الشمال.

وكلما ازداد عمق الانخفاض وتذبذب نحو الصعيد امتد لسان هذه التيارات حتى يصل إلى شمال مصر.

وفي بعض الأحيان عندما يقترب انخفاض عرضي على الدلتا تهب رياح جنوبية شرقية تسحب معها الرياح الجنوبية سالفة الذكر ويسير الجميع آخذين شكل تيار واحد عظيم يجلب معه طقس لافح يمتد الي شرق البحر الأبيض.

وإذا ظهر هذا التيار في أيام الربيع فإنه حينئذ يسبب عواصف الرعد القاصف وحالات الضباب الكثيف في شرق الدلتا و الصعيد.