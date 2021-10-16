حالة الطقس اليوم الأحد 17-10-2021 في مصر.. مائلة للحرارة وشبورة

تشهد حالة الطقس، اليوم الأحد، أجواء مائلة للحرارة نهارًا، وشبورة، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، وشبورة، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، شبورة صباحا على وسط سيناء، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد الطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح نشطة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30 درجة، والصغرى 21، وفي الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 20.

أما شرم الشيخ فالعظمى 38، والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 26.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 35، والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 30، والصغرى 17. درجات الحرارة

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأحد، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و26 للصغرى، وعلى محافظة قنا 39 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 39 للعظمى، و24 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 37، والصغرى 22.

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

انخفاض في الحرارة

أكدت الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاض في درجات الحرارة لمدة أسبوع قادم بسبب قدوم كتلة هوائية معتدلة قادمة من أوروبا إلى شمال أفريقيا تنخفض علي إثرها درجة حرارة مناطق عديدة منها المدن الساحلية والقاهرة حتي شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

ومن المقرر أن تصل درجة الحرارة علي القاهرة إلى 28 درجة وتنخفض محافظات الصعيد عن 40 درجة وتسود أجواء خريفية علي كافة الأنحاء.

الظواهر المتوقعة خلال الفترة هي الشبورة المائية في الصباح الباكر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة كما توجد فرصة لسقوط الأمطار الخفيفه علي السواحل الشمالية.