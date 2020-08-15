حالة الطقس اليوم الأحد 16-8-2020 في مصر : حار رطب نهارًا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن تكون حالة الطقس اليوم الأحد، حارة رطبة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على سيناء

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية فمعتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على غرب السواحل الشمالية الغربية، بينما علي السواحل الشرقية مائلة للحرارة نهارًا لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

رياح معتدلة على شمال وجنوب البلاد

وعلى جنوب سيناء فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، فيما يكون طقس شمال وجنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وذكرت الهيئة أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 26 .

وفي شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28، ودمنهور العظمى 35 والصغرى 25، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 38 والصغرى 21 .

درجات الحرارة في مدن الصعيد

كما تسجل درجة الحرارة اليوم الأحد في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و30 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 41 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و28 للصغري.

نسبة الرطوبة على أنحاء الجمهورية

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 85 للعظمى و28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و50 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و15 للصغرى.

الإجراءات الواجب اتباعها أثناء الموجات الحارة

أكدت هيئة الأرصاد، أنه أثناء الموجات الحارة لابد من الحفاظ على برودة المسكن، مع فحص درجة حرارة الغرفة ما بين الساعة الثامنة والعاشرة صباحاً والواحدة بعد الظهر وليلاً بعد العاشرة مساءً.

وتابعت أنه ينبغي إبقاء درجة حرارة الغرفة عند أقل من 32 درجة مئوية أثناء النهار و24 درجة مئوية خلال الليل، وهذا أمر مهم خاصةً للرضع أو الأشخاص فوق سن الستين أو من يعانون ظروفاً صحية مزمنة.

واستخدم هواء الليل لتبريد المسكن، مع فتح جميع النوافذ وآليات الغلق أثناء الليل وفي الصباح المبكر، عندما تكون درجة الحرارة الخارجية أقل، مع خفض الأحمال الحرارية داخل المنزل، وتعليق مناشف مبللة لتبريد هواء الغرف.