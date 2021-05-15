حالة الطقس اليوم الأحد 16-5-2021 في مصر.. شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، ارتفاع في درجات الحرارة لتسود اجواء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وأفادت الأرصاد، بأن هناك نشاط في حركة الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية مائلة للحرارة نهارًا، فيما تكون حارة على السواحل الشرقية، لطيفة ليلا، والرياح نشطة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 39 درجة، والصغرى 20 وفي الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 18.

أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 35 والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 17 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 26 للصغرى، وعلي محافظة قنا 41 درجة للعظمى و 24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 41 والصغري 24 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 60% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 25 للعظمى و 20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 20 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.