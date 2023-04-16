حالة الطقس اليوم الأحد 16-4-2023 في مصر.. مائل للبرودة ليلًا

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، أجواءً حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للدفء نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

حالة الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فحارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، في القاهرة تبلغ العظمى 31 درجة، والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 26، والصغرى 16 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 30 درجة، والصغرى 17 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 35 درجة، والصغرى 16 درجات.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى، و21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 35 درجة للعظمى، و18 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 36 للعظمى، و 20 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 34، والصغرى 17.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 25 درجة للعظمى، و14 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 31 للعظمى، و17 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 26 للعظمى، 15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

الباروجراف هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله.

ويتكون الباروجراف من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر للباروجراف فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.