حالة الطقس اليوم الأحد 16-2-2020 في مصر

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن حالة طقس اليوم الأحد معتدلة نهارًا شديدة البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح معتدلة، علي القاهرة الكبري

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن حالة طقس اليوم الأحد معتدلة نهارًا شديدة البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح معتدلة، علي القاهرة الكبري، أما الوجه البحري فيشهد طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

حالة الطقس على السواحل الغربية تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة

وأضاف الخبراء أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية الغربية معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة إلي غزيرة علي مناطق متفرقة والرياح نشطة وتؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية.

أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار متوسطة إلي غزيرة علي مناطق متفرقة والرياح نشطة.

دافئ نهارًا علي جنوب سيناء والغردقة

وجنوب سيناء والغردقة، فالطقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة وتؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية، أما شمال الصعيد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح نشطة، وبالنسبة لجنوب الصعيد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر مضطربة

وعن حالة البحر المتوسط معتدلة إلي مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلي 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وكذلك تتطابق حالة البحر الأحمر فهي معتدلة إلي مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلي 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.