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حالة الطقس اليوم الأحد 14-6-2020 في مصر

مائلة للحرارة نهارًا
دعاء محمود 1:07 ص, الأحد, 14 يونيو 20 1:07 ص, الأحد, 14 يونيو 20

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تشهد حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانَا، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا لطيف ليلًا، مع فرص سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط علي أقصي الغرب.

فيما تشهد مناطق من جنوب سيناء نشاطا للرياح تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.

وعلى شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا معتدل ليلًا، فيما يكون علي جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق.

أما حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلي 1.5متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، القاهرة العظمى 34 والصغرى 23، أما الإسكندرية فالعظمى 28 والصغرى 21.

أما شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 28، بينما الغردقة العظمى 37 والصغرى 26، دمنهور العظمى 30 والصغرى 21.

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بقلم دعاء محمود

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