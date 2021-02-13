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حالة الطقس اليوم الأحد 14-2-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 21 درجة عظمى

مائلة للدفء نهارا
دعاء محمود 12:46 ص, الأحد, 14 فبراير 21 12:46 ص, الأحد, 14 فبراير 21

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أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأحد، مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس فى سيناء

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية والشرقية معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب سيناء، مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس فى الصعيد

أما حالة الطقس على شمال الصعيد مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

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طقس مشمس

وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

ونوهت الأرصاد بأن البلاد متأثرة بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12.

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أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 07 درجة.

درجات الحرارة

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 29 درجة للعظمى و 14 للصغرى، وعلي محافظة قنا 27 درجة للعظمى و 12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 28 للعظمي و 13  للصغري.

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نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيفة وارتفاع الموج يتراوح مابين 0.5 إلى 1.25 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج مابين 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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