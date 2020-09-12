حالة الطقس اليوم الأحد 13-9-2020 في مصر: تحذير من الشبورة المائية صباحاً

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأحد، لتكون مائلة للحرارة رطبة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، وارتفاع في نسبة الرطوبة، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

لطيف ليلا

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة. حالة الطقس

رياح نشطة علي جنوب سيناء

وعلي جنوب سيناء فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً، والرياح نشطة، حيث تتأثر شمال البلاد بمرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

حالة الطقس في الصعيد

أما حالة الطقس علي شمال الصعيد، فحارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، والمحسوسة 38 للعظمي، و 27 صغري.

أما الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25، بينما درجة الحرارة المحسوسة 35 للعظمي، و 27 للصغري.

وفي شرم الشيخ فالعظمى 38 والصغرى 28، والمحسوسة 41 عظمي و 33 صغري، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، والمحسوسة 42 عظمي و 32 صغري. درجات الحرارة

بينما دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 25، والمحسوسة 35 عظمي، و 28 صغري، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمي 36 والصغرى 23، والمحسوسة 39 عظمي و 25 صغري.

درجات الحرارة بمدن الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 25 للصغرى، والمحسوسة 44 عظمي و 29 صغري.

وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 42 عظمي و 30 صغري، بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 24 للصغري، والمحسوسة 43 عظمي و 29 صغري.

نسبة الرطوبة في مصر

وأشارت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و 50 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 45 للعظمى و 17 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 20 للعظمى و 13 للصغري.

حالة البحر الأحمر معتدلة

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.50 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

ضباب الإنتقال الأفقي أو advection fog

يتشكل هذا النوع من الضباب نتيجه لحركة أفقية لهواء حار رطب فوق مسطح أبرد منه( يابس أو بحر)، بحيث تكون درجة حرارة السطح الأبرد أقل من نقطة الندى للهواء المتحرك أعلاه، ويحدث أيضا عند مناطق التقاء التيارات البحرية الدافئة مع التيارات البحرية الباردة.