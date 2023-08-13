حالة الطقس اليوم الأحد 13-8-2023 في مصر.. مائل للحرارة ليلًا

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، أجواءً حارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، مائلة للحرارة رطبة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على الشمال.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، في القاهرة تبلغ العظمى 34 درجة، و36 محسوسة، والصغرى 25، وفي الإسكندرية العظمى 30، والصغرى 24 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 33 درجة، والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 35 درجة، والصغرى 23 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و29 للصغرى، وعلى محافظة قنا 42 درجة للعظمى، و26 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 42 للعظمى، و27 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 38، والصغرى 25.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 30 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجة حرارة 34 للعظمى، و25 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 31 للعظمى، 24 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

وهو مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصل الخريف والشتاء والربيع.