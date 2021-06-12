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حالة الطقس اليوم الأحد 13-6-2021 في مصر.. حار والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رياح مثيرة للأتربة على شمال الصعيد
دعاء محمود 12:56 ص, الأحد, 13 يونيو 21 12:56 ص, الأحد, 13 يونيو 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الأحد، حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق من السواحل.

الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على سيناء.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح نشطة مثيرة للأتربة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والصغرى 21 وفي الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20.

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أما شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27 درجة للصغري.

درجات الحرارة
درجات الحرارة

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 21 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 46 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 45 درجة للعظمى و 27 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 46 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 44 والصغري 26 درجة.

نسبة الرطوبة

ونوهت الأرصاد، بأن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 40 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضاً بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “اورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية أما غاليليو فقد اسماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

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وتظهر هذه الاضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.

ويحدث الشفق في كواكب أخرى غير الأرض وتكون مرتبطة أيضا بالأقطاب المغناطيسية لتلك الكواكب تكون على شكل بقع منتشرة وبعض الأقواس المرئية.

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بقلم دعاء محمود

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