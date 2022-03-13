حالة الطقس اليوم الأحد 13-3-2022 في مصر.. غائم نهارًا وبارد ليلا

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، أجواءً باردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وأفادت الأرصاد الجوية، بأن هناك أجواء غائمة جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية باردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. أمطار

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديدة البرودة ليلًا والرياح نشطة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 17، والصغرى 08، وفي الإسكندرية العظمى 15، والصغرى 09.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 15، والصغرى 09 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 18، والصغرى 07.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأحد، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى، و 11 للصغرى، وعلى محافظة قنا 22 درجة للعظمى، و10 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 23 للعظمى، و11 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 19، والصغرى 10.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضاً بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

وقد سميت هذه الظاهرة باسم “اورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية أما غاليليو فقد اسماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

وتظهر هذه الاضواء باللونين الأخضر الخافت والأحمر يظهر الشفق القطبي في المناطق ذات خطوط العرض الأقرب للقطبين ومن المناطق التي يمكن رؤية الظاهرة فيها بوضوح جنوبا هي: تشيلي والأرجنتين وأستراليا.