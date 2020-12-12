حالة الطقس اليوم الأحد 13-12-2020 في مصر: مائلة للحرارة ورياح مثيرة للأتربة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الأحد، مائلة للحرارة نهارًا، باردة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية دافئة نهارًا، فيما تكون مائلة للحرارة علي السواحل الشرقية، باردة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وتابعت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة على بعض المناطق من السواحل الغربية.

الطقس في سانت كاترين

وعلى جنوب سيناء فالطقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلاً، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متمركز علي غرب البحر المتوسط.

الطقس في سوهاج

أما طقس شمال وجنوب الصعيد حار نهارًا، بارد ليلا والرياح معتدلة، تنشط مثيرة للرمال والاتربة علي شمال الصعيد.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 27 والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15.

أما شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 25 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 25 والصغرى 11.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 33 درجة للعظمى و 13 للصغرى، وعلي محافظة قنا 29 درجة للعظمى و 12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 32 للعظمي و 12 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأشارت الهيئة إلى أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 60% للعظمى و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 30 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

ولفتت الهيئة إلي أن حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر والرياح جنوبية غربية.

منخفضات البحر المتوسط

يتكون منخفض جوي حركى فى البحر المتوسط حيث تسود حالة جوية من (حالات عدم الاستقرار) تؤثر على الدول المطلة على ساحل البحر، ويأخذ هذا المنخفض من هيئة وشكلاً معيناً إذ يتكون جرم المنخفض من مركز يتصف بانخفاض الضغط الجوي مقارنة بما حوله.

كما تتكون للمنخفض جبهتان الأولى: الجبهة الدافئة وتكون في مقدمة المنخفض والثانية: الجبهة الباردة وتكون في نهاية المنخفض، والباردة عادة هي الأسرع والأقوى.

ومن اليوم الأحد تتأثر البلاد بالجبهة الدافئة المرافقة لمنخفض جوي علي سطح البحر حيث ترتفع درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعة خلال هذه الفترة بسبب الرياح الجنوبية المصاحبة للجبهة الدافئة تكون مثيرة للرمال والاتربة ومع تقدم المنخفض تبدأ الجبهة الباردة في السيطرة نهاية يوم الأحد علي غرب البلاد يصاحبها أمطار غزيرة .