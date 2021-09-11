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حالة الطقس اليوم الأحد 12-9-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 36 درجة محسوسة

حار نهارًا
دعاء محمود 1:25 ص, الأحد, 12 سبتمبر 21 1:25 ص, الأحد, 12 سبتمبر 21

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أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأحد، حارة نهارًا، شبورة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، شبورة، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة، والصغرى 23 وفي الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25.

أما شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26 درجة للصغري.

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الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 23 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 19 درجة.

درجات الحرارة
درجات الحرارة

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 38 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 37 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 38 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 37 والصغري 26 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

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حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

حوادث الغرق

قالت الأرصاد الجوية، إنه كثيرا ما نسمع عن حوادث الغرق على الشواطئ ولا يعلم أحد عن سببها وربما أيضا تحدث لسباحين مهرة ويبقي السبب دائما مجهولا .

وأضافت أن سبب 80 % من حوادث الغرق علي الشواطئ تحدث بسبب تيار التمزق وهي قنوات قوية وضيقة للمياه سريعة الحركة حيث تتحرك بسرعة تصل إلى ثمانية أقدام في الثانية.

أماكن الغرق لافتات تحذيرية 556

وتابعت أنه يمكن للتيارات المتشققة أن تتحرك أسرع من السباح الأولمبي، ويمكن تمييز تيار التمزق بواسطة رؤية اختلاف في لون الماء وتكون قاتمة بشكل كبير لأنه يعمل علي جرف الرغوة أو الأعشاب البحرية أو الحطام باتجاه البحر.

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ويتم تحديد خطر تيارات التمزق من خلال العديد من العوامل بما في ذلك الطقس والمد والجزر والتغيرات المحلية في شكل الشاطئ وكيف تتكسر الأمواج بعيدًا عن الشاطئ.

وقد تحتوي بعض الشواطئ على تيارات متشققة طوال الوقت تقريبًا، في حين أن الشواطئ الأخرى تكاد لا ترى التدفق الخطير.

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بقلم دعاء محمود

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