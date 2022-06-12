حالة الطقس اليوم الأحد 12-6-2022 في مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، أجواءً حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السلوم، ومطروح على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، في القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35، والصغرى 22، وفي الإسكندرية العظمى 29، والصغرى 22.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 32، والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 33، والصغرى 22.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 46 درجة للعظمى، و28 للصغرى، وعلى محافظة قنا 44 درجة للعظمى، و27 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 45 للعظمى، و28 للصغرى، وسوهاج العظمى 42، والصغرى 27.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

حوادث الغرق

قالت الأرصاد الجوية، إنه كثيرا ما نسمع عن حوادث الغرق على الشواطئ ولا يعلم أحد عن سببها وربما أيضا تحدث لسباحين مهرة ويبقي السبب دائما مجهولا .

وأضافت أن 80 % من حوادث الغرق علي الشواطئ تحدث بسبب تيار التمزق وهي قنوات قوية وضيقة للمياه سريعة الحركة حيث تتحرك بسرعة تصل إلى ثمانية أقدام في الثانية.

وتابعت أنه يمكن للتيارات المتشققة أن تتحرك أسرع من السباح الأولمبي، ويمكن تمييز تيار التمزق بواسطة رؤية اختلاف في لون الماء وتكون قاتمة بشكل كبير لأنه يعمل علي جرف الرغوة أو الأعشاب البحرية أو الحطام باتجاه البحر.

ويتم تحديد خطر تيارات التمزق من خلال العديد من العوامل بما في ذلك الطقس والمد والجزر والتغيرات المحلية في شكل الشاطئ وكيف تتكسر الأمواج بعيدًا عن الشاطئ.