حالة الطقس اليوم الأحد 12-4-2020 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس في القاهرة الكبري والوجه البحري اليوم الأحد، معتدلة نهارًا شديدة البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

حالة الطقس شديدة البرودة ليلا علي أغلب الأنحاء

وعلي السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، فالطقس لطيف نهارًا شديدة البرودة ليلا، شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا معتدلا نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة إلي نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر وخليج السويس.

أما حالة الطقس على شمال وجنوب الصعيد، فمعتدل نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل

ولفتت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلي 1.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلي 3 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، على القاهرة الصغرى 14 والعظمى 25 والإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21، أما شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 28.