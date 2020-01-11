حالة الطقس اليوم الأحد 12-1-2020.. شبورة مائية قد تصل لضباب وبرودة شديدة

الرياح أغلبها غربية تصل إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد شبورة مائية قد تصل لحد الضباب وبرودة شديدة على كافة الأنحاء وفق ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية في تنبؤ بشأن اليوم.

حالة الطقس اليوم تشهد رياحا أغلبها غربية

وبحسب هيئة الأرصاد تشهد حالة الطقس اليوم شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وأوضح أن الطقس سيكون مائلا للبرودة على كافة الأنحاء شديد البرودة ليلا ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت أن الرياح أغلبها غربية تصل إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.