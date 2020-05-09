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حالة الطقس اليوم الأحد 10-5-2020 في مصر

معتدل نهارًا باردا ليلا، غائم جزئيا، وشبورة صباحا
دعاء محمود 12:54 ص, الأحد, 10 مايو 20 12:54 ص, الأحد, 10 مايو 20

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تشهد حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الأحد، طقسا معتدلا نهارًا باردا ليلا، غائما جزئيا، وشبورة صباحا، والرياح معتدلة وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة إن حالة الطقس على السواحل الشمالية، لطيف نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، غائم جزئي، بينما تشهد جنوب سيناء نشاط للرياح مما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر وخليج السويس.

وعلي شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.

أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلي 2.5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد على القاهرة، فإن الصغرى 17 والعظمى 29 والإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 23.

أما شرم الشيخ، الصغرى 22، والعظمى 33، والغردقة الصغري 20 والعظمى 34، بينما دمنهور الصغرى 17، والعظمى 25.

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بقلم دعاء محمود

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