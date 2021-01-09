حالة الطقس اليوم الأحد 10-1-2021 فى مصر.. تحذيرات من الشبورة الكثيفة

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأحد، مائلة للدفء نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، وذلك على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس فى السواحل

وأضاف خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للدفء نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً، والرياح نشطة.

الطقس فى حلايب

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين، حيث يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، أما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية الكثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 10.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 27 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 28 للعظمي و 10

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 90% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 95 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 85 للعظمى و 35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و 25 للصغري.

ولفتت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

الضباب

الضباب هو عبارة عن كرات مائية دقيقة تسبح فى الهواء، وعندما تعترضها الأشجار تتجمع على أوراقها فى شكل نقط كبيرة، وإذا كان الضباب خفيفا سمي (بالشبورة ) وهى تعطي السماء لونا أبيض باهتا يضعف المشاهدة.

ويتفاوت سمك طبقة الضباب ما بين 100 متر و 3000 متر تبعا للحالة الجوية المسببة لتكوينة، وهو ينشأ عندما يبرد الهواء لدرجة التشبع وخاصة إذا كان محتويا على ذرات من الرماد التي تصلح نواة للتكاثف، وعند حدوث الضباب لا يمكن أن تقل الرطوبة عن 90 % البتة.

ومن الأسباب التى تساعد على تكوين الضباب هبوب رياح دافئة رطبة علي أرض أو بحر بارد، فإذا حدث ذلك تهبط درجة الحراره الهواء فوقها إلى ما دون نقطة الندي وعندئذ ينشأ الضباب.

ويساعد أيضا انتشار الدخان فى المدن الصناعية الكبري على تكوين الضباب ولا سيما عندما يستتب عليها ارتفاع من الضغط الجوي، فقد يمكث الضباب عدة أيام متتالية ولا ينقشع حتى يقبل انخفاض جوي يثير الرياح فتزيل الضباب.