حالة الطقس اليوم الأحد 1-8-2021 في مصر.. ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأحد، شديدة الحرارة نهارًا، وشبورة صباحا، مائلة للحرارة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، مائل للحرارة ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، مائل للحرارة ليلا والرياح معتدلة.

ونوهت الأرصاد، بأن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم من 2 إلى 4 درجات، ولكن نشاط حركة الرياح يقلل الاحساس بارتفاع الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة، والصغرى 26 وفي الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 25.

أما شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 36 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 41 والصغرى 23 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و 29 للصغرى، وعلي محافظة قنا 42 درجة للعظمى و 27 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و 28 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 41 والصغري 26 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح جنوبية غربية.