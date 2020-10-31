حالة الطقس اليوم الأحد 1-11-2020 في مصر.. تكاثر للسحب الممطرة

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحري، معتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلاً، والرياح معتدلة.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، إلي سقوط أمطار علي محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية والسلوم ومطروح والاسكندرية.

الطقس في القاهرة اليوم

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، مع شبورة مائية صباحا علي السواحل الشرقية، لطيفة ليلا، مائلة للبرودة ليلا علي السواحل الغربية، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة إلي متوسطة علي السواحل الغربية.

حالة الطقس في سانت كاترين

أما طقس جنوب سيناء فمائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس مما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية، مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا تصل إلي حد السيول علي مناطق من وسط وجنوب سيناء.

وتسقط الأمطار علي مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر والتي تضم حلايب وشلاتين، رأس بيناس وسانت كاترين.

الطقس في سوهاج

ويسود شمال الصعيد طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً، بينما جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

ولفتت الهيئة إلي سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحياناً علي مناطق من جنوب البلاد وتضم الفيوم وأسيوط والمنيا وسوهاج والأقصر.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 27 والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21.

أما شرم الشيخ العظمى 31 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 27 والصغرى 20، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 26 والصغرى 15.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 33 درجة للعظمى و 21 للصغرى، وعلي محافظة قنا 31 درجة للعظمى و 20 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 32 للعظمي و 20 للصغري.

نسبة الرطوبة في نشرة الطقس اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري فتصل إلي 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 35 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 50 للعظمى و 25 للصغري. خريطة طقس

وتتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وذكرت الهيئة أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.