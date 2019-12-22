حالة الطقس اليوم الأثنين 23 ديسمبر.. معتدل وسقوط للأمطار على غرب البلاد

انخفاض الرؤية صباحاً بسبب الشبورة المائية الكثيفة علي شمال البلاد، وتظهر السحب المتوسطة والمنخفضة علي مناطق من شمال البلاد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يكون طقس اليوم الأثنين، معتدل علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد، ودافئ علي جنوب الصعيد نهاراً، شديد البرودة ليلاً يصل إلي حد الصقيع في وسط سيناء.

كما حذر الخبراء من انخفاض الرؤية صباحاً بسبب الشبورة المائية الكثيفة علي شمال البلاد.

وتظهر السحب المتوسطة والمنخفضة علي مناطق من شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار غربا في نهاية الفترة.

وحالة الرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط علي السواحل الغربية والمناطق الداخلية تكون مثيرة للرمال والأتربة.

أما عن حالة البحر المتوسط مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح من 2 متر ونصف إلي 3 أمتار والرياح السطحية تكون جنوبية غربية.

كما يشهد البحر الأحمر حالة خفيفة معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية تكون شمالية غربية.