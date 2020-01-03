حالة الطقس السبت 4-1-2020.. شديد البرودة ليلًا مع نشاط الرياح

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس غدًا السبت 4- 1- 2020، من المتوقع أن تكون مائلة للبرودة على أغلب المناطق أثناء النهار وشديدة البرودة أثناء الليل، على أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ويصاحبها تساقط الأمطار على شمال البلاد، وتكون تلك الأمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، وبعض المناطق من الوجه البحري، ولكنها وصولًا إلى القاهرة وشمال الصعيد تكون خفيفة.

نشاط الرياح

وأوضحت أنه تنشط الرياح الغربية والتي تكون مثيرة للأترة والرمال وخاصة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ويكون الطقس نظرًا لذلك شديد البرودة أثناء الليل، ويصل إلى حد الصقيع، خاصة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية من المتوقع أن تنتهي يوم الأحد المقبل.

وأشارت التوقعات إلى تساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية التي تكون مصحوبة بالبرد على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، وتمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء.

حالة الموج

وفيما يخص حالة الموج في البحر المتوسط فهو مضطرب، حيث يكون ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة أيضًا، ويكون ارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، على أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية.