حالة الطقس الثلاثاء 14-1-2020.. مهيأة لسقوط أمطار غربا وصقيع شمال الصعيد

قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية إن حالة الطقس يوم الثلاثاء مهيأة لسقوط أمطار غربا وستصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس الثلاثاء تشهد شبورة مائية قد تصل لحد الضباب

ويشهد طقس الثلاثاء شبورة مائية صباحا علي شمال البلاد تكون كثيفة تصل إلى حد الضباب.

وسيكون طقس الثلاثاء مائل دافئ علي كافة الانحاء نهاراً شديد البرودة ليلاً تصل إلى حد الصقيع علي شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن الرياح ستكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط غربا .

وأكدت أن الفرصة مهيأة لسقوط الامطار علي أقصي غرب البلاد.

وستكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وفق تنبيه هيئة الأرصاد المصرية