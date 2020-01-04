حالة الطقس الأحد 5-1-2020.. أمطار متوسطة الشدة شمالا ورياح مثيرة للأتربة

قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية مساء السبت، إن حالة الطقس يوم الأحد 5-1-2020 تشهد سقوط أمطار متوسطة الشدة شمالا ورياح مثيرة للأتربة.

وتشهد حالة الطقس وفق الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة الشدة علي السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية علي أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة علي المناطق المكشوفة.

كما يتكون الصقيع علي وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر سيشهدان تحولا من معتدل إلى مضطرب.

وسيشهد البحران ارتفاع الموج فيهما يتراوح من مترين إلى مترين ونصف بينما الرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.