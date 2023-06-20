حالة الطقس: استقرار في الأحوال الجوية وانخفاض الحرارة

تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أجواءً حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، كما تكون هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

وتسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال أحيانًا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، في القاهرة تبلغ العظمى 32 درجة، والصغرى 21، وفي الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 20 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 31 درجة، والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 33 درجة، والصغرى 19 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى، و29 للصغرى، وعلى محافظة قنا 37 درجة للعظمى، و27 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 38 للعظمى، و28 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 37، والصغرى 26.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 26 درجة للعظمى، و20 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 32 للعظمى، و21 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 27 للعظمى، 20 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

فصل الصيف

يبدأ فصل الصيف يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو ويستمر لمدة 3 أشهر، إذ تصل الشمس إلى أقصى موضع لها شمالا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان.

ويمثل بهذا يوم 21 يونيو هو أطول نهار وأقصر ليل في هذا العام، ويعتبر فصل الصيف أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية.

وتتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع فى نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

وأحيانًا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة في بعض الأحيان.

بعض النصائح التى يفضل إتباعها أثناء هذه الأجواء، الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

ارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج ساعة الذروة فى درجات الحرارة، والتواجد فى أماكن جيدة التهوية.