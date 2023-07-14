حالة الطقس .. ارتفاع درجات الحرارة وهدوء سرعة الرياح خلال الأيام المقبلة

أفادت الأرصاد الجوية، منذ قليل، بأن حالة الطقس خلال الأيام القادمة تشهد ارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد.

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس يوم الأحد القادم ستصل درجة الحرارة على القاهرة 38 درجة وجنوب الصعيد 45 درجة، بينما تسجل في السواحل الشمالية 34 درجة.

حالة الطقس

كما يزداد الاحساس بدرجات الحرارة بسبب الرطوبة وهدوء سرعات الرياح، ومن المعتاد أن لا تتجاوز في فصل الصيف حاجز الـ 40 درجة بسبب تأثير الكتلة الهوائية ومرورها على مسطح البحر المتوسط.

وتشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، أجواء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، في القاهرة تبلغ العظمى 36 درجة، والصغرى 25، وفي الإسكندرية العظمى 32، والصغرى 24 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 36 درجة، والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 36 درجة، والصغرى 20 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و28 للصغرى، وعلى محافظة قنا 42 درجة للعظمى، و27 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 43 للعظمى، و28 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 40، والصغرى 26.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 28 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 36 للعظمى، و24 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 31 للعظمى، 23 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.75 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.