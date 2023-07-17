حالة الطقس .. ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء

أفادت الأرصاد الجوية، منذ قليل، بأن حالة الطقس تشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع الحالى.

وتشهد حالة الطقس اليوم الاثنين، أجواء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على السواحل الغربية.

كما تتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، في القاهرة تبلغ العظمى 38 درجة، والصغرى 26، وفي الإسكندرية العظمى 33، والصغرى 25 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 38 درجة، والصغرى 26 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 41 درجة، والصغرى 20 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى، و30 للصغرى، وعلى محافظة قنا 44 درجة للعظمى، و28 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 43 للعظمى، و29 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 42، والصغرى 27.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 32 درجة للعظمى، و22 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 38 للعظمى، و25 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 32 للعظمى، 24 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

لماذا نشعر بارتفاع درجة الحرارة فى المناطق ذات الرطوبة العالية؟

كلما ارتفعت نسب الرطوبة تقلل من عملية تبخر العرق من جسم الانسان فيحدث خلل فى تبريد جسم الانسان.

وعندما يشعر جسم الانسان بارتفاع درجة الحرارة فيقوم جسمه بالتعرق الذى يحمل حرارة الجسم إلى الهواء.

وعند زيادة رطوبة الجو فإن الهواء يكون مشبع ببخار الماء فلا يتبخر العرق الخارج من جسم الانسان ولا يستطيع الهواء المشبع ببخار الماء ان يمتصه.

فالمزيد من العرق مع ارتفاع نسب الرطوبة تجعل أجسامنا تشعر بالحرارة واللزوجة.

ومع زيادة التعرق ووجود الانسان بخارج المنازل ممكن يصل الجسم إلى حالة الجفاف.