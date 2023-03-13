حالة الطقس.. أجواء مغبرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

أفادت الأرصاد الجوية، منذ قليل، بأن طقس اليوم يشهد أجواء مغبرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وتبقى الظاهرة المؤثرة على القاهرة الكبرى رمال مثارة، ومستوى الرؤية 4000 متر.

حالة الطقس اليوم

وأضافت أن حالة الطقس اليوم الاثنين، تشهد نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد (السلوم- سيدى برانى- مطروح) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين، في القاهرة تبلغ العظمى 29 درجة، والصغرى 16، وفي الإسكندرية العظمى 23، والصغرى 13درجة.

الطقس في دمنهور

على دمنهور العظمى 28 درجة، والصغرى 14 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 26 درجة، والصغرى 12 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، في محافظة أسوان 30 درجة للعظمى، و14 للصغرى، وعلى محافظة قنا 30 درجة للعظمى، و13 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 30 للعظمى، و13 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 29، والصغرى 12.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 21 درجة للعظمى، و12 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 29 للعظمى، و15 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 23 للعظمى، 13 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

وتابعت الأرصاد: إن حالة البحر الأحمر خفيفة، وارتفاع الموج يتراوح من 0.5 إلى 1.25متر، والرياح شمالية غربية.

الأعاصير المتوسطية

هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهة بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية والتي أظهرت ضغوطًا جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.