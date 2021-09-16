حالة الرضا تسيطر على أصحاب مطاعم بالإسكندرية بنتائج الموسم الصيفي

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، على وجود حالة من الرضا من نتائج الموسم الصيفى الحالى الذى قارب على الانتهاء ، لافتين إلى أن هذا ثمرة لجهد مبذول من الدولة ساهم فى الوصول له، من خلال بعض الإجراءات.

وأضاف البعض أن حركة العمل دفعت مطاعم إلى أستقدام عمالة لمواجهة الأقبال المتزايد ، عكس العام الماضى حيث كان هناك عمالة متوفرة ولا يوجد حركة تشغيل ، معتبرن أن أكثر بنود التكاليف هى العمالة والمواد الخام والذان يمثلان العناصر الرئيسية فى تكلفة التشغيل مع الإيجار .

فيما يرى البعض عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية على أن الحركة التى شهدتها المدينة للزائرين والمصطافين أنعكست على حركة التشغيل ، لكنها تظل حركة غير دائمة وليست ثابته كونها موسمية ،و أن تلك الحركة لا يمكنها تعويض الخسائر التى تكبدها عاملين فى القطاع خلال الفترة الماضية ، والتى قد يحتاج تعويضها إلى عام آخر .

وفى البداية أوضح يحيى زكى صديق عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن الموسم الصيفى الحالى الذى أوشك على الأنتهاء فاق المتوقع ، وحقق أداء جيد .

وأضاف صديق أن هذا الأداء هو نتيجة لجهد مبذول من الدولة ساهم فى الوصول له ، من خلال السماح بالتنقل لحركة السياحة الداخلية ، وغيرها من الأجراءات .

واعتبر عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هناك رضا تام بنتائج حركة التشغيل خلال الموسم الصيفى الراهن وهو ما كان غير متخيل.

وأشار صديق إلى أن القوى الشرائية كانت متاحة لقطاعات من رواد المطاعم ، لافتاً إلى أن البعض كانت لديه أموال من العام الماضى لم يقوم بأنفاقها نتيجة تداعيات الجائحة وقام بأنفاقها هذا العام .

وأكد عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن كلما زادت أعداد الزائرين للمدينة كلما حدثت زيادة فى حركة العمل ، لافتاً إلى أن هناك زحام فى بعض الأماكن خلال الموسم الصيفى .

وأشار إلى أن حركة العمل دفعت البعض إلى أستقدام عمالة لمواجهة الأقبال المتزايد ، وهو ما دفع إلى الأستعانة ببعض الطلبة خلال الموسم الصيفى والأجازات أو ما يطق عيها ” العمالة الكاجوال ” والتى تعمل خلال أشهر الصيف فقط .

ولفت إلى أنه فى فترات سابقة ومع تراجع الأقبال وانخفاض نسب التشغيل كان يشعر بعض المطاعم أن لديهم عمالة زائدة ، ولكن هذا الموسم مع الححاجة للعمالة تم الأستعانة ببعض الطلبة .

كما أوضح عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن الأستعدادت لبعض الأماكن فى بداية الموسم لم تكن كاملة ولكن مع زيادة حركة الأقبال مع حلول عيد الأضحى المبارك بدئت الأستعدادات .

واعتبر صديق أن الفترة الحالية يمكن أن تكون تشهد نقص فى العمالة بعد أن كانت العام الماضى هناك عمالة متوفرة ولا يوجد حركة تشغيل.

وأكد عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن أكثر بنود التكاليف هى العمالة والمواد الخام والذان يمثلان العناصر الرئيسية فى تكلفة التشغيل مع الإيجار .

ومن جانبه، قدر كريم منتصر عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية نسبة رضاه عن الموسم الصيفى المنتهى بنحو 70% نتيجة أوضاع التشغيل الحالية.

وأضاف منتصر أن موسم الصيف بطبعه يكون أداءه جيد ، معتبراً أن أداء هذا الموسم لم يكن خارج التوقعات المألوفة ، وأنه يعتبر أن حقق نحو 70% من توقعاته بشأنه.

واعتبر عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية أن القوى الشرائية ليست فى حالة جيدة بشكل كبير لدى بعض الفئات، فضلاً عن وجود بعض القلق لا يزال قائماً عند بعض الشرائح.

وأشار منتصر إلى أن هناك بعض الفئات قليلة الدخل يكون لدى جزء منها الوعى ليس بالمستوى المطلوب وقد لا يتأثر نشاطها ، فى المقابل فهناك بعض الفئات الأعلى دخلاً والتى يزداد مستوى الوعى لديها نوعاً ما .

واعتبر أن زيادة مستوى الوعى لدى بعض تلك الفئات تحد من حركة التشغيل والخروج ، لافتاً إلى أن البعض يرى عدم التزام من بعض الفئات والقطاعات ببعض الأجراءات الأحترازية ما يعكس لدية شعور بالقلق من أحتمالية تفشى الوباء على عدد كبير نتيجة تقصير وعدم الألتزام بالقواعد والأجراءات اللازمة .

وأكد عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية على أن الحركة التى شهدتها المدينة للزائرين والمصطافين أنعكست على حركة التشغيل ، لكنها تظل حركة غير دائمة وليست ثابته كونها موسمية .

وأشار منتصر إلى أن تلك الحركة لا يمكنها تعويض الخسائر التى تكبدها عاملين فى القطاع خلال الفترة الماضية ، والتى قد يحتاج تعويضها إلى عام آخر .

واعتبر عضو مجلس إدارة لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية أن حركة التشغيبل خلال الموسم الصيفى يمكن أن تساهم فى تعويض خسائر الفترة الماضية بنسب تتراوح من 25 – 20% من تلك الخسائر.

وأوضح منتصر أن العمالة تذهب إلى الساحل خلال الموسم الصيفى وتكون شحيحة ، لكن مع أنتهاء الموسم يعود الوضع لما هو عليه ويكون هناك وفرة فى العمالة ، لافتاً إلى أنه أمر معتاد ومتكرر كل صيف ويعلمه المتعاملين وأصحاب الخبرة فى القطاع.