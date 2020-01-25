«حالا»: نسعى للتوسع في إثيوبيا وجمعنا تمويلات بقيمة 15 مليون دولار

جمعت شركة “حالا” لطلب الدراجات البخارية عبر المحمول، تمويلات جديدة بقيمة 15 مليون دولار، ليصل حجم الاستثمارات التى حصلت عليها إلى 20 مليون دولار منذ انطلاقها عام 2017 ، بحسب موقع MENABYTES لأخبار الشركات الناشئة.

وقال منير نخلة مؤسس ورئيس شركة “حالا”: لسنا مجرد تطبيق للتجوال – إنه جزء كبير من أعمالنا ، ونحن نقدم خدمات للشركات بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتسليم.

وأضاف نخلة أن “حالا” تعمل حاليا فى مصر والسودان وتسعى للتوسع فى إثيوبيا، وتعمل الشركة فى الخدمات اللوجسيتية أيضا مع سلاسل مطاعم الوجبات السريعة ومنها كنتاكي وماكدونالدز.

يشار إلى أن حالا تتخذ من القاهرة مقرا لها وأنجزت نحو 10 ملايين رحلة وتسليم في ديسمبر 2018 .

ولفت إلى أنه لا توجد شركات أخرى تعتمد على التكنولوجيا فى الوصول إلى السوق المستهدف، “نحن بالفعل نتنافس مع سائقي tuk-tuk المحليين والمتاجر المحلية التي تبيع المنتجات، نريد أن نكون حاضرين في كل قرية في البلاد”.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة له، لقد تحسنت اقتصاديات وحدتنا بشكل كبير منذ بداية عام 2019. الربحية هدف رئيسي في استراتيجيتنا.

ويُتيح تطبيق «حالا» للمستخدمين خدمات النقل فى مصر والسودان عبر عدة خيارات منها «حالا توك توك» و«حالا موتوسيكل» و«حالا تيرسيكل»، وتم تحميله من نحو 500 ألف مستخدم من متجر «جوجل بلاي».