«حالا»: خدمة العملاء غير متاحة بسبب الطقس السيئ

أفادت شركة “حالا” لطلب “التكاتك” والدراجات النارية عبر المحمول، أن خدمة العملاء بالشركة غير متاحة اليوم الخميس، نظرا لسوء الأحوال الجوية والحفاظ على سلامة موظفيها .

وقدمت الشركة عبر صفحتها الرسمية علي “فيس بوك” اعتذارا للعملاء مع وعدهم بعودة الخدمة والرد علي استفساراتهم قريبا.

وجمعت شركة “حالا” لطلب الدراجات البخارية عبر المحمول، تمويلات جديدة بقيمة 15 مليون دولار، ليصل حجم الاستثمارات التى حصلت عليها إلى 20 مليون دولارا منذ انطلاقها عام 2017 ، بحسب موقع MENABYTES لأخبار الشركات الناشئة.

وقال منير نخلة مؤسس ورئيس شركة “حالا” في تصريحات سابقة إن “حالا” تعمل حاليا فى مصر والسودان وتسعى للتوسع فى إثيوبيا، وتعمل الشركة فى الخدمات اللوجسيتية أيضا مع سلاسل مطاعم الوجبات السريعة ومنها كنتاكي وماكدونالدز.

يشار إلى أن حالا تتخذ من القاهرة مقرا لها وأنجزت نحو 10 ملايين رحلة وتسليم في ديسمبر 2018 وهي عبارة عن تطبيق علي هواتف الأندرويد والآيفون لطلب التكاتك والدراجات البخارية عبر المحمول.