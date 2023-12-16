حالات الانفصال الفني.. نقاد: اهتمام متزايد للجمهور لها بمواقع التواصل وشياكة في إعلان بعض الحالات

شهد الوسط الفني الأيام الماضية تزايد عدد حالات الانفصال بين أكثر من نجم ونجمة بعد زيجات استمرت لسنوات واهتمام الجمهور بأسباب انفصال هذه الزيجات في الوسط الفني وأحداثها جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.

أعلن المطرب مسلم عبر حساباته الرسمية عن انفصاله عن زوجته المصورة “ميكا البغدادي” بعد زيجة استمرت بينهما لسنتين، ورزقا منها بطفل. وعلق قائلا: “يعلم الله أنني راعيت الله في زوجتي، وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير من أجل سلامة ابني، من اليوم كل واحد في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن”.

وجاء انفصال النجم يوسف الشريف وزوجته الكاتبة إنجي علاء بعد زواج استمر 14 عاما صدمة للكثير من محبيهم.

كما أحدث خبر انفصال النجمان أحمد فهمي وهنا الزاهد مؤخرا، جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي، كذلك جاء خبر انفصال النجم أكرم حسني وزوجته مفاجأ للجميع ايضا بعد زواج استمر لسنين طويلة، بالإضافة لانفصال المطربة الشعبية بوسي عن زوجها الثاني هشام ربيع.

عماد يسري: يصل الأمر للمشاركة من الكثير من الأشخاص للبحث عن معرفة الأسباب

أعرب الناقد الفني عماد يسري أن الجمهور يحرص على الاهتمام بحالات الانفصال بين النجوم والفنانين منذ سنين طويلة ، لافتا الى أنه في فترة الخمسينات والستينات كانت هذه الأمور مثار جدلا واسعا بين الجماهير .

ولفت إلى أنه يصل الأمر للمشاركة من الكثير من الأشخاص للبحث عن معرفة الأسباب وراء انفصال نجمين معينين ، مثلما حدث مع يوسف الشريف وانجي علاء وكذلك أحمد فهمي وهنا الزاهد .

وتابع قائلا إن أخبار النجوم الشخصية تكون مثار جدل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي ، لاسيما لو كانت اخبار تتعلق بانفصال اثنين من النجوم المهمين.

دعاء حلمي: الكثيرون صدموا من خبر انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء بسبب كسرهما حالة الحب الشديدة بينهما لسنوات

من جانبها، أوضحت الناقدة دعاء حلمي فقالت أن : الحياة الشخصية للفنان يكون لدى الجمهور صورة مسبقة عن النجمين ويبدأ في تكوين انطباعات وآراء مختلفة عن زيجاتهم ، ويتوقف الأمر أيضا على قدر محبة الجمهور للفنان أو الفنانة.

وأشارت إلى أنه يبدأ يتعاطف مع شخص فيهما، ومن يكون نجمه واسمه أكبر يكسب تعاطف كبير من الجمهور، كان الأمر مثل البورصة وليس الأمر عبارة عن رجل وامرأة أبدا، ففي حالة بوسي وهشام ربيع الكثيرين تعاطفوا مع الأخير، وفي حالة أحمد فهمي وهنا الزاهد التعاطف كان كبيرا مع هنا، وفي حالة يوسف الشريف وإنجي علاء لم يحدث تعاطف مع أي طرف لأنهما مجهولين بالنسبة للجمهور ولا يعرف أحدا شيئا عن حياتهما الخاصة.

لكن الكثير من الأشخاص صدموا من خبر انفصالهم بسبب أنهما كسرا الحالة التي كان يراها الجمهور فيهما خلال السنين الماضية كزوجين متفاهمين وحبيبين مثل” براد بيت وجينيفر أنستون” كأنهما سيكملان قصة الحب بينهما طيلة الحياة، لذلك كسر هذه الحالة العاطفية صدم الجميع وفق “حلمي”.

وتابعت قائلة إن الجمهور يبحث دائما عن أسباب لانفصال هذه الزيجات بمواقع التواصل بشكل ملحوظ ومتزايد، فلو كان فنانا متزوجا أكثر من مرة يتم اسناد سبب الانفصال لذلك ولو كانت فنانة كبيرة سنا يتم التعليق أن هذا سبب الانفصال أيضا.

وترى أنه ليس سليما أبدا أن يتدخل الجمهور في هذه الأمور ، لأنه ليس طرفا في هذه العلاقات الشخصية ولا يعرف كواليسها، مشيرة ان سبب زيادة حالات انفصال الوسط الفني بنهاية العام يرجع لأن سنة 2023 بعلم الطاقة تتمثل في محاسبة كثير من الأشخاص لأنفسهم واعطاء الأولوية للأشخاص الذين لهم فائدة في حياة أشخاص آخرين.

محمد عبد الرحمن: اهتمام الكثيرين بحياة النجوم الشخصية سيظل مستمرا خاصة مع وجود منصات التواصل

وعلق الناقد الفني محمد عبد الرحمن فقال : إن حالات الانفصال بالوسط الفني الأخيرة بنهاية العام تخص أصحابها في المقام الأول ، لكن هناك سمة أساسية فيها ان معظمها حدث بهدوء وتم الانفصال بين النجوم بشياكة.

أردف قائلا إن اهتمام الجمهور بهذه الحالات أمرا طبيعيا، حيث يعلق كل شخص بمواقع التواصل حسب وجهة نظره، وكلما زادت مدة الزواج طالت كانت حالة اندهاش الأشخاص أكثر.

وأضاف أن اهتمام الكثيرين بحياة النجوم الشخصية سيظل مستمرا خاصة مع وجود منصات التواصل الاجتماعي، لكن ما يهمنا ألا يتجاوز هذا الاهتمام الحدود المسموحة، ويحدث ذلك حينما يعلن النجوم عن انفصالهم في حياتهم الزوجية دون اعطاء فرصة للشائعات وكذلك أن يخلو الأمر من أي دوافع انتقامية في إعلان خبر الانفصال ويتم الأمر بشياكة مثلما شاهدنا الأيام الماضية مع كثير من النجوم.