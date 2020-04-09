ارتفع عدد مرضى المصابين من فيروس كورونا في إسرائيل إلى 9668 حالة، بينهم 166 في حالة خطيرة، منهم 121 حالة علي جهاز تنفسن وتم شفاء أكثر من ألف شخص، وعدد حالات الوفاه بلغت 86 حالة، بحسب البيانات الواردة من مكتب وزارة الصحة الإسرائيلية.

ويستمر معدل الوفيات في إسرائيل في الارتفاع ليصل إلى 0.86%، وتشير تقارير رويترز إلى أن النسبة المئوية للوفيات في إسرائيل هي من بين أدنى المعدلات في البلدان التي لديها أكثر من 5000 مريض بالفيروس.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، تم صباح أمس، رفع حظر التجول المفروض على حركة السكان داخل المدن، وسوف يسمح للسكان بالخروج من منازلهم للتسوق، وشراء الاحتياجات الضرورية.

ولفتت القناة إلى أن الإغلاق وعدم التنقل بين المدن، سيستمر خلال أيام عيد الفصح، وذلك لمنع تفشى الكورونا، مشيرةً الى أن الحكومة صادقت مساء أمس، على تمديد تعديلات الطوارئ بالبلاد.