حاكم نيويورك يدعو إلى إجبار الشركات على إعادة موظفيها المفصولين

حث حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، الكونجرس، على استصدار قانون يجبر الشركات على إعادة توظيف العمال الذين تم تسريحهم خلال أزمة فيروس كورونا، مقابل الاستفادة من أموال الإنقاذ الحكومية.

وقال كومو إن تلك الشركات ستستفيد من الأموال الحكومية وستتخلى عن الموظفين لتعزيز أرباحها.

وأضاف متوجها إلى أصحاب الشركات: “لن ندعمك لتسريح العمال.. إذا كان بإمكانك تسريح العمال، وكنتم توفرون المال بتسريح العمال، فأنتم لستو بحاجة إلى دافع الضرائب الأمريكي لدعمكم”.

وحذر كومو من تكرار عمليات الإنقاذ التي ركزت على الشركات بعد الأزمة المالية لعام 2008.

ويرى كومو أن الشركات لن تعيد تعيين نفس العدد من الموظفين لحماية أرباحها.

وكان الكونجرس قد وافق في مارس الماضي على حزمة إنقاذ بقيمة 2.3 تريليون دولار وزادها منذ ذلك ليصل إجمالي الإنفاق لبرامج الإنقاذ الطارئ إلى حوالي 3 تريليونات دولار.

وفي تلك الحزم، تم تخصيص أموالا للشركات من أجل تخفيف الأثر الاقتصادي ومواجهة ارتفاع معدل البطالة.

وكانت البطالة قد سجلت 14.7% في أبريل، حيث بلغت خسائر الوظائف الأمريكية مستويات لم تشهدها منذ الكساد الكبير سنة 1930.