حاكم دبي يعلن جمع 360 مليون جنيه تبرعات لصالح مستشفى مجدي يعقوب

سيعمل المستشفى على توفير العلاج المجاني وإجراء أكثر من 12 ألف عملية جراحية سنويا

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، الشيخ محمد بن راشد آل متكوم، أمس الخميس، أنه جمع تبرعات خلال حفل تكريم صنّاع الأمل في دبي، بقيمة 360 مليون جنيه مصري ( 23 مليون دولار) لصالح مستشفى مجدي يعقوب بمصر.

وقال الشيخ محمد بن راشد إنه تم رصد ريع الحفل الختامي لمبادرة “صنّاع الأمل” لصالح مشروع بناء مستشفى مجدي يعقوب الخيري لعلاج أمراض القلب في مصر، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وسيعمل المستشفى على توفير العلاج المجاني وإجراء أكثر من 12 ألف عملية جراحية سنويا لمرضى القلب في العالم العربي وتحديدا الأطفال، الذين سيخصص المستشفى الجديد 70 في المئة من عملياته لهم دون مقابل.

وشهد الحفل تقديم مساهمات من عدد من رجال الأعمال والشركات في الإمارات لدعم إنشاء وتجهيز المستشفى، فيما أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تقديم مساهمة لدعم المستشفى تساوي إجمالي مساهمات رواد الأمل من رجال الأعمال، ليتم مضاعفة المبلغ الى 88 مليون درهم.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “صنّاع الأمل هم أبطال حقيقيون للعطاء ورموز ملهمون للعمل الخيري والإنساني.. يأخذون زمام المبادرة فيعم خيرهم غيرهم.”

واعتبر أن “صنّاع الأمل الذين يعملون من أجل مجتمعهم وأوطانهم ينتجون حراكاً مجتمعياً إيجابياً يدعم تحقيق التنمية واستعادة الثقة بالمستقبل في العالم العربي”.