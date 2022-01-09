استثمار

حاكم دبي يعتمد حزمة من 6 تشريعات لتأسيس غرف دبي

تختص بوضع الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مكانة الإمارة وتوفير بيئة أعمال محفزة وجاذب
أيمن عزام 10:10 م, الأحد, 9 يناير 22 10:10 م, الأحد, 9 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، حزمة من 6 تشريعات لصياغة الإطار القانوني لتأسيس غرف دبي وتشكيل مجالس إدارتها، “بما يُمكِّنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، وتوفير سبل الدعم لكافة مكونات المنظومة الاقتصادية عبر حماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال”، بحسب بيان وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

اقرأ أيضا  «إيفا فارما»: الإعلان عن مركز جديد للأبحاث الإكلينيكية

تضمّنت الحزمة التشريعية مرسوماً بإنشاء “غرف دبي” لتحل مكان “غرفة تجارة وصناعة دبي”، ومرسوماً بتعيين جمعة الماجد رئيساً فخرياً لها، ومراسيم بتشكيل مجلس إدارة “غرف دبي” برئاسة عبدالعزيز الغرير، ومجلس إدارة “غرفة تجارة دبي”، ومجلس إدارة “غرفة دبي للتجارة العالمية” برئاسة سلطان بن سليم، ومجلس إدارة “غرفة دبي للاقتصاد الرقمي” برئاسة عمر العلماء.

اقرأ أيضا  في أول ظهور لها في السوق المالية.. أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي تقفز 20%

تعزيز مكانة الإمارة

يهدف استحداث الغرف الثلاث المتخصصة إلى تلبية متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، لاسيما في ظل ظهور قطاعات وأنماط اقتصادية مستجدة تستلزم تغييراً جوهرياً في آلية عمل غرف التجارة بمفهومها التقليدي، وفقاً للبيان.

ويأتي على رأس اختصاصات “غرف دبي” وضع الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مكانة الإمارة وتوفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة.

اقرأ أيضا  «إيجيس» الفرنسية تدرس المشاركة بتنفيذ «الضبعة النووية»

تمنح التشريعات رجال الأعمال المواطنين والمستثمرين الأجانب فرصة نوعية للمساهمة في رسم السياسات والأنظمة والتشريعات التجارية بما يخدم مختلف القطاعات وبالشكل الذي يعبر عن مصالح كافة الفئات ضمن مجتمع الأعمال المتنامي في الإمارة. كما تدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمنحهم العديد من الوسائل والأدوات اللازمة لتطوير أعمالهم وفتح الأسواق المحلية والعالمية أمامهم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

مكاسب 7 من البورصات العربية بقيادة السعودية ودبى.. وهبوط 6 منها القاهرة وأبوظبى

خالد بدر الدين 4:06 م, السبت, 16 أبريل 22

«بعد رصد متاجر تزور شعارات معروفة».. السعودية تضع شروطًا لمزاولة التجارة الإلكترونية

المال - خاص 10:04 م, الجمعة, 15 أبريل 22

بورصات الخليج تغلق الخميس متباينة وصعود الأسهم السعودية

أيمن عزام 7:28 م, الخميس, 14 أبريل 22

بنك ستاندرد تشارترد يتخارج من 7 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا

المال - خاص 1:56 م, الخميس, 14 أبريل 22

تونس ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة في 2022

المال - خاص 1:06 ص, الخميس, 14 أبريل 22

الأسهم الخليجية تغلق متباينة الأربعاء.. وتراجع السوق السعودية

أيمن عزام 5:48 م, الأربعاء, 13 أبريل 22