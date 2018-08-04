حاكم دبي: مشكلة العرب تكمن في الإدارة ولدينا فائض من السياسيين

أحمد صبرىقال الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إن مشكلة الوطن العربى تكمن الإدارة وليست الموارد كما أن الدول العربية لديها فائض فى السياسين كما أنهم يديرون الاقتصاد والتعليم والاعلام والرياضة .جاء ذلك خلال سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي لـ"بن راشد" على موق

أحمد صبرى

قال الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إن مشكلة الوطن العربى تكمن الإدارة وليست الموارد كما أن الدول العربية لديها فائض فى السياسين كما أنهم يديرون الاقتصاد والتعليم والاعلام والرياضة .



جاء ذلك خلال سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي لـ”بن راشد” على موقع التدوينات المصغرة تويتر تحت هاشتاج #علمتنى_الحياة

وأوضح أن الخوض الكثير في السياسة في عالمنا العربي هي مضيعة للوقت .. ومَفسدة للأخلاق .. ومَهلكة للموارد .. من يريد خلق إنجاز لشعبه فالوطن هو الميدان .. والتاريخ هو الشاهد .. إما إنجازات عظيمة تتحدث عن نفسها أو خطب فارغة لا قيمة لكلماتها ولا صفحاتها.



وأضاف: “لدينا فائض من السياسيين في العالم العربي ولدينا نقص في الإداريين. أزمتنا أزمة إدارة وليست موارد ..انظر للصين واليابان لا يملكان موارد طبيعية أين وصلوا .. وانظر لدول تملك النفط والغاز والماء والبشر،ولا تملك مصيرها التنموي ..ولا تملك حتى توفير خدمات أساسية كالطرق والكهرباء لشعوبها.



واستطرد “في عالمنا العربي.. السياسي هو من يدير الاقتصاد، ويدير التعليم، ويدير الاعلام، ويدير حتى الرياضة ! وظيفة السياسي الحقيقية هي تسهيل حياة الاقتصادي والأكاديمي ورجل الاعمال والاعلامي وغيرهم. وظيفة السياسي تسهيل حياة الشعوب، وحل الأزمات بدلا من افتعالها ..وبناء المنجزات بدلا من هدمها”