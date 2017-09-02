حاكم تكساس : نحتاج 125 مليار دولار لإصلاح دمار هارفى

خالد بدر الدين: يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى هيوستون في تكساس وليك تشارلز في لويزيانا اليوم السبت للقاء ضحايا العاصفة المدمرة "هارفي" التي تعد واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ الولايات المتحدة وتمثل اختبارا لإدارته. وأدت العاصفة وهي واحدة من أكثر العواصف كلفة في تاريخ الولا

خالد بدر الدين:

يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى هيوستون في تكساس وليك تشارلز في لويزيانا اليوم السبت للقاء ضحايا العاصفة المدمرة “هارفي” التي تعد واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ الولايات المتحدة وتمثل اختبارا لإدارته.

وأدت العاصفة وهي واحدة من أكثر العواصف كلفة في تاريخ الولايات المتحدة، إلى تشريد أكثر من مليون شخص وسط مخاوف من مقتل 50 جراء الفيضانات التي أصابت هيوستون بالشلل ورفعت منسوب مياه الأنهار إلى مستويات قياسية، ودمرت إمدادات مياه الشرب لدرجة أن جريج أبوت حاكم تكساس يتوقع أن تحتاج الولاية إلى أكثر من 125 مليار دولار.

وذكرت وكالة رويترز أن “هارفي” وصلت إلى الساحل عند خليج المكسيك منذ 9 أيام كأقوى عاصفة تضرب تكساس منذ أكثر من 50 عاما، فقد غمرت السيول في وقت ما 70 % من المقاطعة وبلغ ارتفاعها 45 سنتيمترا أو أكثر وحدثت الكثير من الأضرار في منطقة هيوستون التي يعادل اقتصادها حجم اقتصاد الأرجنتين.

وزار “ترامب” في بادئ الأمر منطقة خليج المكسيك يوم الثلاثاء لكنه لم يتوجه إلى المنطقة المنكوبة قائلا : إنه لا يرغب في عرقلة جهود الإنقاذ وبدلا من ذلك التقى مع مسئولي الولاية ومع أول من شاركوا في جهود الإنقاذ.

و لكن “ترامب” تعرض لانتقادات لعدم اجتماعه مع ضحايا أسوأ عاصفة تضرب تكساس في 50 عاما ولتركيزه الأساسي على الجهود اللوجستية للحكومة بدلا من التخفيف من معاناة السكان.

وقال البيت الأبيض إن “ترامب” سيتوجه أولا إلى هيوستون للقاء الناجين من الفيضانات والمتطوعين الذين ساعدوا في جهود الإنقاذ، ثم يسافر إلى ليك تشارلز وهي منطقة أخرى اجتاحتها العاصفة.

وأرسلت إدارة “ترامب” رسالة إلى الكونجرس تطلب فيها تخصيص 7.85 مليار دولار من أجل جهود التعافي الأولية والتعامل مع الكارثة، بينما قال مستشار الأمن الداخلي للبيت الأبيض توم بوسيرت، إن طلبات تمويل المساعدات ستمر بمراحل بعد أن يتم الكشف عن المزيد عن الآثار الناجمة عن العاصفة.